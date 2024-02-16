Образование 16 февраля 2024, 13:55 Mkset.ru: праздник в честь Китайского Нового года состоялся в УГНТУ

Читать 360tv в

Праздник в честь Китайского Нового года отметили в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ). Программу организовала кафедра международных отношений, истории и востоковедения. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

Участниками мероприятия традиционно стали студенты первого и второго курсов, а также школьники из специализированных базовых классов. Мероприятие открыла директор Института экосистем бизнеса и креативных индустрий вуза Наталья Солодилова.