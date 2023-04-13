Образование 13 апреля 2023, 16:37 Мишустин задал школьникам задачу о стакане, мухе и крошке хлеба Премьер-министр Мишустин задал школьникам задачу и попросил отправить ему решение РИА «Новости»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения тюменской физико-математической школы задал школьникам задачу о мухе, стакане и крошке хлеба. Об этом сообщил ТАСС.

Глава кабмина попросил собравшихся учеников определить самое краткое расстояние, которое должна пройти севшая на стакан муха до хлебной крошки, расположенной от нее на другой стороне доски.

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Одна из учениц сумела решить задачу и нарисовала свой ответ на доске. После этого премьер-министр попросил школьников найти решение еще одной задачи. Он показал фигуру, которую нужно нарисовать, оторвав руку всего трижды.

«Пришлите мне, кто сумеет ее решить», — сказал он.

В сентябре 2021 года глава правительства посетил физтех-лицея имени Капицы и задал старшеклассникам задачу, которые они не сумели решить даже коллективно. После этого Мишустин посоветовал ученикам в первую очередь думать о фундаментальных знаниях, а не о бизнес-проектах.