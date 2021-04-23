Мишустин призвал бороться со стереотипом, что для хорошей работы нужно высшее образование

Чтобы получить хорошую работу, иметь высшее образование необязательно. Достаточно быть профессионалом в своей сфере. Таким мнением поделился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В пятницу премьер-министр посетил Грозненский государственный нефтяной технический университет.

«У нас бытует мнение, что на работе нельзя занять какую-то должность, если нет высшего образования. Я считаю, что мы должны с этим побороться. Ребята — профессионалы, кто будет заканчивать хороший колледж, техникум, абсолютно так же уважаемы», — передало РИА «Новости» его слова.

Мишустин пообещал поручить профильным ведомствам проработать вместе с правительством Чечни программу занятости для выпускников колледжей республики. По его словам, в народе также считают, что высшее образование подразумевает превосходство, но это не так. Он обратил внимание, что если человек — профессионал в своей сфере, то наличие высшего образование в этой области не имеет значения. В частности, премьер отметил техников, технологов и IТ-специалистов.