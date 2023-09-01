Образование 01 сентября 2023, 16:00 Мишустин посетил одну из школ Москвы и провел там урок математики Премьер Мишустин провел урок математике в одной из школ Москвы РИА «Новости»

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин 1 сентября пришел в московскую школу № 1579 и провел там импровизированный урок математики. Об этом сообщил ТАСС.

Сначала Мишустин поздравил всех с Днем знаний и спросил, нравится ли детям заниматься математикой. Одна из семиклассниц заявила, что больше любит решать задачи, а не примеры.

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Ученики этого класса, вернувшись за парты, повторяли десятичные дроби. Премьер дал им три задачи.

«Первая вам задача: кошка забирается на столб высотой 10 метров. За сутки кошка забирается на пять метров вверх и сползает на четыре метра вниз. На какой день она заберется на вершину?» — рассказал задание Мишустин.

Он дал школьникам минуту на решение. Сначала они ответили неправильно, но после разъяснений политика справились с заданием.

Вторая задача включила в себя использование дробей, третья оказалась из области статистики. Детям нужно было решить ее с помощью уравнения.

Ранее школьников с началом учебного года поздравил президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что российская система образования должна быть и впредь примером для всех.