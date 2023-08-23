Образование 23 августа 2023, 15:47 Минцифры назвало самые популярные среди абитуриентов специальности Минцифры: IT-специальности стали самыми востребованными у абитуриентов в России Freepik

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IT-направление оказалось самым популярным у поступающих в российские вузы и колледжи в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.

«В этом году самой востребованной специальностью у абитуриентов вузов стала „Информатика и вычислительная техника“. В заявлениях, поданных на „Госуслугах“ и офлайн, ее указали почти 650 тысяч раз», — отметили в министерстве.

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Еще 175 тысяч заявлений будущие студенты подали на специальность «Информационная безопасность» и около 70 тысяч — на «Компьютерные и информационные науки». В одном заявлении можно было указать до пяти вузов и выбрать до пяти направлений в каждом из образовательных учреждений.

Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях также стали «Образование и педагогические науки», «Экономика и управление», «Клиническая медицина» и «Машиностроение».

Сфера IT оказалась наиболее популярной и среди поступающих в колледжи. Чаще всего абитуриенты выбирали направление «Информационные системы и программирование». Кроме того, в топ-5 вошли «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Экономика и бухгалтерский учет», «Туризм и гостеприимство».

Минобрнауки ранее назвало самые популярные у абитуриентов вузы Москвы. Больше всего заявлений в 2023 году получил МИРЭА.