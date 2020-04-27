Минпросвещения запустило телепроект для подготовки выпускников

Для подготовки выпускников девятых и одиннадцатых классов к ЕГЭ и ОГЭ министерство просвещения РФ и Общественное телевидение России запускают телеуроки в рамках проекта «Моя школа в online».

По данным РИА «Новости», с 22 апреля на телеканале «Клякса» началось образовательное вещание при поддержке Минпросвещения и мультиплатформенного оператора цифровой среды «Триколор».

«С 27 апреля на Общественном телевидении России будут демонстрироваться 30-минутные уроки, которые помогут ученикам 9-11 классов подготовится к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в этом году», — сообщили в министерстве. Занятия будут проводить по будням с 9:00 до 12:00.

В образовательном плане значатся около 400 уроков по темам, соответствующим программе четвертой четверти. В их записи приняли участие лучшие педагоги страны. Закрепить полученные знания ученики смогут, решая задачи на портале «Российская электронная школа». Ожидается, что вещание охватит пять миллионов человек.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина одобрила запуск образовательного канала. По ее мнению, проект поможет старшеклассникам качественно подготовиться к экзаменам.