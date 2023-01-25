25 января 2023, 13:38
Минпросвещения заявило, что образование в педвузах должно быть актуальным для преподавания в школах
Министр Кравцов: выпускники педвузов должны быть хорошо подготовлены к работе в школах
Студенты педагогических вузов должны получать такое образование, чтобы потом без проблем применять его на практике в школах. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов во время выступления в МГОУ в День студенчества.
«Так как в системе школьного образования утверждены единые программы, есть стандарты, мы утвердили ядро педагогического образования», — сказал министр.
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Он напомнил, что раньше каждый вуз часто готовил по своей программе. Она не всегда соответствовала тем, которые есть в школе.
«Мы их синхронизировали, и сегодня студенты после завершения педвуза максимально готовы к работе в школе. Это важно, чтобы была преемственность системы подготовки и воспитания», — подчеркнул Кравцов.
Он отметил, что с каждым годом все больше школьников выбирают педагогическое образование, оно находится в тройке лидеров по популярности. На первом месте — медицина, на втором — информационные технологии.
«Престиж профессии учителя повышается», — заключил глава ведомства.
Кравцов в начале выступления поздравил всех учащихся вузов с Днем студенчества. Он особенно поблагодарил тех, кто выбрал для себя профессию педагога.
Сергей Кравцов
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