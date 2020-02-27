Минпросвещения выступило против закона о штрафах за оскорбление учителей

Ранее Общероссийский профсоюз образования опубликовал законопроект об ужесточении ответственности за неуважение, «выражающееся в форме оскорблений и насильственных действий по отношению к педагогическим работникам».

В документе предложили штрафовать родителей на сумму до пяти тысяч рублей. Нападение на учителя может стать чревато тремя годами колонии.

В Минпросвещения подчеркнули, что такие меры не станут решением проблемы. В ведомстве заявили, что свести конфликты к минимуму можно только комплексным подходом «повышения доступности и качества образования, поддержки педагогов и повышения престижа педагогического труда». Также подчеркнули роль информирования родителей об успехах их детей.

Кроме того, в Минпросвещения рассказали об успешном развитии в стране сети центров помощи родителям в рамках нацпроекта «Образование». Также растет число психологов в российских школах.