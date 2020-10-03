Минпросвещения высказалось о массовом переводе школ на удаленку

Тем более что решение о переводе школ на каникулы принимается на уровне регионов. Общего постановления по стране нет.

В регионах складывается разная эпидемическая ситуация. Переход на удаленку происходит только после обнаружения очага. В ведомстве надеются, что в России за время школьных каникул эпидобстановка изменится в лучшую сторону, отметила «Газета.ru».

Московские школьники уйдут на каникулы на две недели — с 5 до 18 октября. Кроме того, в связи с пандемией в столице временно закрываются учреждения дополнительного образования.

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить одному из родителей учеников начальной школы оплачиваемый отпуск на время каникул. Взрослых нужно освободить от работы на это время потому, что дети не смогут хорошо жить без родителей в течение этих двух недель, заявили в Общественной палате.

А еще на дистанционное обучение переходит Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова. На удаленку перешли заочники и очно-заочники. В ближайшее время забыть про стены альма-матер придется и студентам МАРХИ.