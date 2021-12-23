Минпросвещения: все российские школы подключили к высокоскоростному интернету

Высокоскоростной интернет провели в школы всех регионов России. В данный момент проводятся модернизация инфраструктуры и поставки нового технического оборудования в средние учебные заведения. Особое внимание уделяется сельским школам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения.

В ведомстве напомнили, что о важности проведения широкополосного интернета в школах сегодня на пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что на эти работы выделили 24 миллиарда рублей.

«Вопрос в том, чтобы создавался контент, который шел на пользу, чтобы молодые люди не заболевали этим интернетом, чтобы не подменяли реальную жизнь сидением в Сети с утра до ночи, чтобы было движение, жизнь была полноценной, спортом занимались, музеи посещали, в театрах бывали. Возможности интернета должны дополнять реальную жизнь», — сказал российский лидер.

В Минпросвещения отметили, что ключевым направлением работы стало развитие цифровой образовательной среды. Туда ведомство включило «Российскую электронную школу» (РЭШ), и информационно-коммуникационную образовательную платформу «Сферум», через которую проводят онлайн-уроки и создают сообщества школ и классов, а также дистанционно проводят родительские собрания.

«РЭШ уже зарекомендовала себя как качественный портал с верифицированным материалом, которым пользуются более 51 миллиона человек из 15 стран мира. Платформой „Сферум“ уже пользуются более двух миллионов человек в 82 регионах России», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что цифровые образовательные ресурсы и технологии — это вспомогательные инструменты, а приоритет остается у очного обучения школьников.