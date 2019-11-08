Минпросвещения уменьшит административную нагрузку учителей

В ходе пленарного заседания IV съезда учителей сельских школ Ольга Васильева выступила с заявлением об изменениях в законе.

«Я хочу вас уверить, что уже сейчас на заключительной стадии согласования находится изменение федерального закона „Об образовании“, где четко прописан законодательно перечень документов, с которыми должен работать наш учитель. 4 документа рабочего плана… Календарно-тематическое планирование, журнал электронный, электронный дневник…», — отметила министр.

Васильева обратила внимание на то, что учителя «завалены» административными делами «в силу нашей неистребимой любви к бумагам».

«Вот причем эта отчетность, она даже не выдерживает никакой критики. Много приводила примеры: считаем сосульки, считаем…работающих на субботнике», — подчеркнула она.

Ранее в июне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Ольге Васильевой уменьшить административную нагрузку учителей. Министр просвещения обещала решить вопрос до 1 сентября.