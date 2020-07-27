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    27 июля 2020, 13:48

    Минпросвещения сообщило о снижении популярности детских кружков в России

    Полина Петрова

    Минпросвещения сообщило о снижении популярности детских кружков в России. В последние годы число детей, посещающих такие образовательные учреждения, заметно уменьшилось, сообщил сайт NEWS.ru.
    Минпросвещения сообщило о снижении популярности детских кружков в России

    По информации аналитиков, в прошлом году в объединениях и научных обществах числилось 10,11 миллиона человек. В 2016 году эта цифра составляла 11,07 миллиона воспитанников.

    Больше всего детей ходят в такие кружки в Краснодарском крае — 465,7 тысячи человек, Московской области (372,6 тысячи) и Башкирии (334,8 тысячи). Также в пятерку регионов с самым большим количеством посетителей дополнительных занятий вошли Москва и Свердловская область.

    Рекордно низкие показатели были отмечены в Ненецком (4,4 тысячи) и Чукотском (6,1 тысячи) автономных округах, а также в Еврейской автономной области, Ингушетии и Калмыкии.

    Как считает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, снижение числа детей в кружках произошло потому, что государство сократило финансирование таких учреждений. Из-за этого некоторые из них закрылись.

    Новости SMI.FM