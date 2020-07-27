Минпросвещения сообщило о снижении популярности детских кружков в России

По информации аналитиков, в прошлом году в объединениях и научных обществах числилось 10,11 миллиона человек. В 2016 году эта цифра составляла 11,07 миллиона воспитанников.

Больше всего детей ходят в такие кружки в Краснодарском крае — 465,7 тысячи человек, Московской области (372,6 тысячи) и Башкирии (334,8 тысячи). Также в пятерку регионов с самым большим количеством посетителей дополнительных занятий вошли Москва и Свердловская область.

Рекордно низкие показатели были отмечены в Ненецком (4,4 тысячи) и Чукотском (6,1 тысячи) автономных округах, а также в Еврейской автономной области, Ингушетии и Калмыкии.

Как считает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, снижение числа детей в кружках произошло потому, что государство сократило финансирование таких учреждений. Из-за этого некоторые из них закрылись.