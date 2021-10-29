29 октября 2021, 23:05
Минпросвещения России выступило за прекращение приема в колледжи по 43 специальностям
Минпросвещения России выступило за прекращение обучения в колледжах по 43 специальностям
Прием в российские колледжи и техникумы по 43 специальностям прекратят с 31 декабря 2021 года. Соответствующий проект постановления подготовило министерство просвещения. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, речь идет о специальностях рекламный агент, изготовитель железобетонных изделий, электромонтажник авиационной техники, младшая медсестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, водитель городского электротранспорта и других.
В пояснительной записке авторы законопроекта объяснили, что решение об отмене набора студентов на обучение этим специальностям связано с современными потребностями рынка труда, а также укрупнения профессий и специальностей за счет расширения квалификаций.