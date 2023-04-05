Образование 05 апреля 2023, 01:16 Минпросвещения России создало учебники по украинскому языку для начальных классов РИА «Новости»

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Министерство просвещения России выпустило учебники на классическом украинском языке для младших классов и разрабатывает пособия для учащихся средней школы. Об этом ТАСС сообщил первый замминистра образования Александр Бугаев.

Он заявил, что учебное пособие вскоре появится в школах.

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«Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов РФ, — мы для этого создадим все условия», — подчеркнул первый заместитель министра образования.

Школьники в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях смогут изучать украинский язык как основной или факультативный предмет. Бугаев пояснил, что формат будет зависеть от решения в каждом конкретном регионе. Он назвал правильным, когда человек может по желанию знакомиться и изучать свой родной язык.

«Мы готовим тот учебник, который действительно отразит всю красоту, всю чистоту того традиционного украинского языка, который в советский период изучался в лучших наших педагогических традициях», — сказал он.

Ранее Министерство просвещения заявило, что изменений в ЕГЭ в 2023 году не будет. Кроме того, директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова добавила, что в случае отмены единого государственного экзамена увеличится количество экзаменов для выпускников, а возможность поступления в разные вузы пропадет.