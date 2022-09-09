Жители освобожденных территорий не станут сдавать ЕГЭ на украинском | 360°

Образование 09 сентября 2022, 08:09 Поделиться Telegram

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Viber Жители освобожденных территорий не станут сдавать ЕГЭ на украинском Минпросвещения России не планирует вводить ЕГЭ на украинском для освобожденных территорий РИА «Новости»

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Выпускники школ и колледжей на освобожденных территориях не станут сдавать ЕГЭ на украинском языке, а переход на эту систему проверки знаний займет долгое время. Об этом ТАСС сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

«Конечно, можно опровергнуть, совершенно четко», — ответил он на вопрос о ЕГЭ на украинском языке.

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Первый замминистра объяснил, что в целом систему единого госэкзамена в освобожденных регионах Украины внедрят не сразу, а постепенно в течение долгого времени. Он станет обязательным через пять лет.

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Однако выпускники могут сдавать ЕГЭ по собственному желанию. Для этого в Донецкой и Луганской народных республиках есть пункты проведения экзамена. В прошлом учебном году таким правом воспользовались 819 жителей ДНР и 254 ЛНР.

На российскую образовательную систему школы Донбасса перешли в этом году. Учителя прошли подготовку в пятигорском центре знаний «Машук».

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