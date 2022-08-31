Минпросвещения России начало подготовку учебника по классическому украинскому языку

Министерство просвещения России занялось подготовкой учебника по классическому украинскому языку. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ученикам на освобожденных территориях по решению родителей и педагогов предоставят возможность и дальше учить украинский язык как родной, сообщило РИА «Новости».

«Для этого разработан специальный учебный план, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка», — добавил Кравцов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что формат обучения в школах республики будет комбинированным. В общей сложности в Донецкой и Луганской народных республиках откроют 1120 школ.

По словам первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, школы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей возьмут под вооруженную охрану. Средства на эти цели выделили из федерального бюджета.