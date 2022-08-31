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    31 августа 2022, 19:39

    Минпросвещения России начало подготовку учебника по классическому украинскому языку

    Глава Минпросвещения РФ рассказал о подготовке учебника по классическому украинскому языку

    Александр Иванов

    Министерство просвещения России занялось подготовкой учебника по классическому украинскому языку. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Ученикам на освобожденных территориях по решению родителей и педагогов предоставят возможность и дальше учить украинский язык как родной, сообщило РИА «Новости».

    «Для этого разработан специальный учебный план, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка», — добавил Кравцов.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что формат обучения в школах республики будет комбинированным. В общей сложности в Донецкой и Луганской народных республиках откроют 1120 школ.

    По словам первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, школы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей возьмут под вооруженную охрану. Средства на эти цели выделили из федерального бюджета.