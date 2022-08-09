Минпросвещения РФ выразило надежду на открытие школ в ЛНР к 1 сентября

Дети Луганской Народной Республики 1 сентября пойдут в школы. При поддержке России максимальное количество учебных заведений заработает в штатном режиме, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

«Надеемся, что 1 сентября максимальное количество школ ЛНР откроют двери и учебный процесс будет проходить в штатном режиме. Конечно, нужно смотреть по ситуации, ведь безопасность для нас на первом месте», — сказал глава Минпросвещения РФ.

План подготовки к учебному году составили в каждой школе, работы идут по графику. Некоторые ремонтируют, в другие по заявкам завозят учебники, методические пособия и художественную литературу, а их учителя повышают квалификацию. Также в ЛНР работают над тем, чтобы обеспечить учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

В новом учебном году в Донецкой и Луганской народных республиках откроются 1120 школ. Из них 865 учебных заведений уже завершили год по российским образовательным стандартам. В библиотеки Донбасса завезут почти 3,5 миллиона книг. Повышение квалификации пройдут около 15 тысяч учителей.