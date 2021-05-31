Минпросвещения рассказало о планах начать новый учебный год в традиционном формате

Следующий учебный год должен начаться в традиционном формате. На это рассчитывают в Минпросвещения.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, год начнется в очном формате, а не в дистанционном. Сегодня он провел пресс-конференцию, посвященную итогам прошедшего учебного года.

«Мы надеемся, эпидемическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном очном формате <…> Перехода на дистанционное обучение не случилось и не случится», — передало его слова ИА REGNUM.

В понедельник в России стартовал основной период сдачи единых государственных экзаменов. Первые ЕГЭ пройдут 31 мая по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку выпускники будут сдавать 3 и 4 июня. Затем 7 июня пройдет экзамен по профильной математике, 11 июня — по истории и физике.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что российских школьников нужно обучать цифровой грамотности. Новый курс может появиться в рамках уроков по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Программу хотят скорректировать так, чтобы на уроках ОБЖ учителя уделяли больше времени вопросам безопасности в работе с Сетью.