Минпросвещения проверит учебники истории после критики Путина

Содержание всех российских школьных учебников по истории проверят после того, как президент РФ Владимир Путин раскритиковал отсутствие в одном из них раздела о Сталинградской битве. Эту работу выполнит Минпросвещения, сказал глава ведомства Сергей Кравцов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Специалисты Минпросвещения проведут полный анализ всей учебной литературы и оценят ее содержание.

«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», — заявил Кравцов.

Сроки начала проверок и ее критерии неизвестны.

На ежегодном послании Федеральному собранию 21 апреля Путин удивился содержанию учебников по истории. В них учащихся знакомят с подробностями войны на «втором фронте», но не упоминают Сталинградскую битву. Глава государства не понял, как пропускают такие учебные пособия, ведь в них все что угодно написано.

После этого председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что власти уже разработали новый историко-культурный стандарт для школьной литературы и пособий. Они включают «все, что нужно» для знакомства детей с историей своей родины.

Путин также объявил о выделении дополнительно 24 миллиардов рублей в течение трех лет, их потратят на обновление домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности и исторических городах России.