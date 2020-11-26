Минпросвещения представит нормативы для работы школьников с гаджетами

В ведомстве предлагают урегулировать использование учениками смартфонов и других гаджетов. С учетом распространяющейся Цифровой образовательной среды (ЦОС), особенно важно задуматься о здоровье детей.

Благодаря ЦОС школьники учатся дистанционно. В первую очередь это касается детей, которые не могут посещать традиционные занятия из-за длительной болезни или по иным причинам. К преимуществами ЦОС также относится «цифровая библиотека» с качественным обучающим контентом по всем темам и предметам. Она включает видео, графику и интерактивные задания.

Кроме того, образовательная среда позволит автоматизировать многие управленческие функции и избавить учителей от бумажной волокиты, отметило ИА НСН. А еще ЦОС позволит школьникам создать «электронное портфолио». В нем разрешается выкладывать все достижения, победы в конкурсах и олимпиадах, что пригодится потом при поступлении в вуз.

Сейчас без базовых IT-знаний ребенок не выживет в современном социуме, отметили в Минпросвещения.

«Цифровые инструменты открывают новые возможности классической формы обучения, гармонично дополняя ее», — рассказали в ведомстве.

К 2024 году планируется внедрить целевую модель ЦОС по всей стране. Она даст учителям новые инструменты для преподавания и поможет школьникам, находящимся на изоляции из-за болезни.