Минпросвещения порекомендовало регионам досрочно завершить учебный год

Для 1-8 классов рекомендовано закончить уроки до 15–16 мая (для тех, кто учится шесть дней в неделю). Десятые классы могут закончить учебу 29- 30 мая, а девятые и одиннадцатые — до 5 июня. При этом большинство регионов отпустят школьников на каникулы досрочно.

«Мы подготовили данные рекомендации в тесном диалоге с психологами, с экспертным сообществом, исходя из необходимости, прежде всего, обеспечить ребятам полноценный отдых и в психологическом и в физическом плане», — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Касательно сдачи ОГЭ, глава ведомства указал, что эти экзамены предварительно отменяются, а в аттестат пойдут итоговые оценки за учебный год.