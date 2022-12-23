23 декабря 2022, 09:38
Минпросвещения подготовит список героев СВО для нового учебника по истории
Минпросвещения России: в новых учебниках по истории расскажут о героях спецоперации и ВОВ
В новых учебниках по истории появится информация о героях спецоперации, рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, министерство подготовит перечень отличившихся бойцов, сообщил ТАСС.
Министр подчеркнул, что школьников необходимо воспитывать на примерах героических поступков — «героев нашего времени». Он уточнил, что речь идет об участниках спецоперации, героях Великой Отечественной войны, а также о великих ученых, поэтах и государственных деятелях.
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«Поэтому мы сейчас ведем работу вместе с педагогическим сообществом, учителями, для того чтобы определить, какие герои могли бы найти отражение в учебниках истории», — рассказал Кравцов.
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Он уточнил, что информацию могут добавить в учебники по обществознанию и в отечественные фильмы.
В новых книгах появится информация о проведении спецоперации, а также о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Школьники будут изучать и санкции, введенные Западом против РФ. Первые наработки книги представят в январе-феврале 2023 года, добавил Кравцов.
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