Минпросвещения опровергло планы по переводу школьников на дистанционку после каникул

После перенесенных каникул школьников пока не планируют переводить на дистанционный режим обучения. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщило РИА «Новости».

«В соответствии с указом президента с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами», — подчеркнул он.

Кравцов обратил внимание на то, что срок школьных каникул не увеличивается, поэтому в министерстве не считают нужным как-то менять учебные планы.

Ранее ведомство направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы с 30 октября по 7 ноября.

По мнению Кравцова, во многих школах в эти дни проходят плановые каникулы, поэтому качество и полнота учебного процесса не должны пострадать.

Колледжи в этот период также смогут уйти на каникулы с учетом сохранения полноты образовательного процесса и корректировкой дальнейшего учебного плана. В детских садах будут работать дежурные группы. Такие установки были доведены до всех регионов.