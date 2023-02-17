17 февраля 2023, 16:03
Минпросвещения одобрило идею «Разговоров о важном» для родителей школьников
Министр Кравцов предложил выбрать формат «Разговоров о важном» для родителей школьников
Предложение привлекать родителей школьников для внеклассных занятий «Разговоры о важном» одобрил министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом сообщил ТАСС.
Глава ведомства добавил, что теперь необходимо найти формат для проведения подобных занятий.
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«Правильная идея рассказывать родителям, в том числе и вопросы связанные с воспитанием, и достижениями нашей страны», — заявил Кравцов.
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Министр добавил, что взрослым людям будет интересно слушать подобные лекции.
Проведение «Разговоров о важном» началось в российских школах в этом учебном году. Это цикл занятий, который посвящен развитию патриотизма и нравственности у детей, а также историческому просвещению.
С предложением сделать такие же занятия для родителей учеников выступила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Она пояснила, что их можно совместить с родительскими собраниями.
Школы
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