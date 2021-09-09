Минпросвещения объявило 17 сентября рабочим днем

Несмотря на выборы, 17 сентября в школах будет рабочим днем. Дети смогут учиться, если получится развести потоки. Об этом объявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, его процитировало РИА «Новости».

«Где школы не задействованы для проведения мероприятий, связанных с выборами, безусловно, обычный учебный день. Там, где в школах возможно развести потоки голосующих и обучающихся, то это никоим образом не должно сказываться, где это сделать невозможно — существует огромное количество мероприятий, которые будут организованы (вне школы — прим. ред.)», — отметил он.

В качестве примера внешкольных занятий Бугаев привел акцию «Вместе всей семьей». В рамках этого мероприятия школьники смогут посетить разнообразные производственные площадки в образовательных целях.

Единый день голосования пройдет в России 19 сентября. При этом сделать выбор можно будет в течение трех дней — уже с 17 сентября. В этот раз избираться будут депутаты Госдумы VIII созыва на следующие пять лет. Кроме того, в Москве и Московской области пройдут выборы депутатов Мосгордумы и Мособлдумы соответственно.

Проголосовать можно как онлайн, так и на избирательном участке. Чтобы сделать выбор дистанционно, нужно зарегистрироваться до 23:59 понедельника, 13 сентября. Сделать это можно на mos.ru, госуслугах, в приложении «Моя Москва» или в центрах «Мои документы».