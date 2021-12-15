Названы даты ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

В России стали известны даты проведения экзаменов для школьников в 2022 году. Приказы Минпросвещения и Рособрнадзора опубликованы на сайте правовой информации.

Согласно опубликованным документам, Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников 11 класса пройдет с 21 марта по 2 июля. Основной государственный экзамен для выпускников девятых классов — с 21 апреля по 2 июля.

При этом досрочный период ОГЭ с резервными днями состоится с 21 апреля по 17 мая, а основной стартует с 20 мая по 2 июля. Кроме того, запланирован дополнительный период с 5 по 24 сентября.

Для ЕГЭ досрочный период стартует с 21 марта и завершится 18 апреля. Основной период — с 26 мая по 2 июля. В начале сентября также будет иметь место дополнительный период сдачи экзаменов. Досрочный период ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. 24 марта пройдет сдача экзамена по русскому языку, 28 марта — по математике.

В основной период 26 мая также начнут сдавать географию, литературу и химию. Русский язык запланирован на два дня — 30 и 31 мая. 2 июня пройдет ЕГЭ по математике профильного уровня, 3 июня — по математике базового уровня.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в 2022 году планируется проводить сдачу ЕГЭ очно. Если эпидемическая обстановка ухудшится, в расписание экзаменов внесут коррективы.

Глава ведомства Анзор Музаев напомнил, что уже два года в России не могли провести весеннюю досрочную волну ЕГЭ из-за коронавируса. Но сейчас она есть в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни