Минпросвещения нашло учебник с недостаточной информацией о Сталинградской битве

В России нашли учебник истории, в котором недостаточно полно освещались события Сталинградской битвы. По нему не учились в школах, но использовали в ряде колледжей. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в настоящее время в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства», — говорится в сообщении Минпросвещения.

Ранее о проблемах с освещением этой темы в учебниках говорил президент Владимир Путин. Во время своего послания Федеральному собранию глава государства высказал удивление относительно того, что увидел в российских учебниках по истории. По его словам, в них школьников знакомят с подробностями войны на «втором фронте», но не упоминают Сталинградскую битву. Российский лидер заявил, что не понимает, как такие учебные пособия допускают к печати.

После этого председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что власти уже разработали новый историко-культурный стандарт для школьной литературы и пособий. Они включают «все, что нужно» для знакомства детей с историей своей родины.

Также после послания Федеральному собранию стало известно, что Минпросвещения проверит все российские школьные учебники по истории.