Минпросвещения допустило альтернативы ЕГЭ

Министерство просвещения и науки готово рассмотреть альтернативы ЕГЭ. Тем не менее новые механизмы тоже должны быть независимыми и объективными. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, самое главное, независимый, то мы его, конечно, с удовольствием будем рассматривать и обсуждать», — пережал его слова ТАСС.

При этом министр добавил, что пока планов заменить ЕГЭ альтернативными механизмами оценки знаний школьников сегодня у министерства нет, уточнил сайт «Аргументы и факты». Также Кравцов рассказал, что в России появится новый уровень образования. Он позволит сократить срок обучения по рабочим специальностям в колледжах.

При этом сами колледжи планируется трансформировать. Чтобы на их базе создать коворкинг-пространства и центры молодежных стартапов. Сейчас срок обучения по некоторым программам в таких образовательных учреждениях может составлять от четырех до пяти лет.