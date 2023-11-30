Образование 30 ноября 2023, 13:45 Минпросвещения анонсировало выпуск учебников по всем школьным предметам Минпросвещения разработает школьные учебники по всем предметам в течение 2-3 лет РИА «Новости»

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Новые школьные учебники по всем предметам появятся в течение следующих двух-трех лет. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время совещания в рамках выставки-форума «Россия», сообщил «Интерфакс».

Он напомнил, что в школы уже поступили учебники по истории России и всеобщей истории для 10-х и 11-х классов.

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Ранее Кравцов рассказал, что Минпросвещения уделяет много внимания школьному образованию. Ведомство начало прорабатывать вопрос масштабной модернизации образовательных учреждений. По его словам, Россия вошла в топ-10 стран с лучшим школьным образованием.

Новые учебники истории для 10-х и 11-х классов поступили во все российские регионы. Всего в школы отправили более 755 тысяч экземпляров книг. Глава Минпросвещения пообещал, что единые учебники по всем предметам разработают до 2025 года. Он отметил, что школьники получат самые передовые пособия по всем предметам. К следующему году ведомство поставит в учебные учреждения более 720 тысяч учебников истории для 10-х классов.