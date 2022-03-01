Минобрнауки заверило иностранных студентов в отсутствии проблем со стипендией

Представители Минобрнауки РФ сообщили, что обучающиеся в России студенты из других стран не испытывают проблем с начислением стипендий. Они получают деньги с помощью карты «Мир».

«В ректораты российских вузов не поступали жалобы от иностранных граждан по поводу начисления стипендии и использования платежных карт иностранных банков», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В министерстве отметили, что все стипендии приходят на платежные карты «Мир» вне зависимости от банка-эмитента. При этом проблем с использованием карты «Мир» в РФ нет.

В Минобрнауки уточнили, что карты международных платежных систем, которые эмитированы иностранными банками, работают в России по правилам платежных систем. Речь идет как о снятии наличных в банкоматах с учетом конвертации валют, так и о покупках в магазинах.

По информации ведомства, на территории России учатся почти 350 тысяч иностранцев.

Накануне в Минобрнауке заявили, что обучающиеся за рубежом россияне, которые столкнулись с ущемлением своих прав, могут вернуться в Россию и продолжить обучение в ведущих российских вузах.