Минобрнауки заявило о смене ректора МГТУ им. Баумана

Министерство науки и высшего образования РФ назначило нового ректора Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Пост занял Михаил Гордин. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Новый ректор приступит к исполнению полномочий 7 октября 2021 года. Гордин закончил этот университет в 1993 году. Свою карьеру он начинал в Институте системного анализа РАН. Также на его счету должность директора в департаменте проектов переработки попутного газа ТНК-ВР.

До Гордина пост ректора занимал Анатолий Александров. На эту должность его назначили в 2010 году.