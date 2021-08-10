Минобрнауки выступило за равные права для студентов вне зависимости от прививки

Российские вузы должны предоставить равные права всем студентам вне зависимости от вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Недопустимо устанавливать какие-то ограничения в зависимости от наличия или отсутствия прививки», — заявил Фальков.

Глава Минобрнауки накануне отметил, что ведомство выступает против принудительной вакцинации студентов. Фальков подчеркнул, что какие-либо ограничения в образовательной, научной или иной деятельности из-за отсутствия прививки недопустимы. Он также обратил внимание, что вакцинация студентов от коронавируса является добровольной.

Ведомство ранее направило вузам рекомендации, в которых говорилось, что организация учебного процесса может меняться, исходя из эпидемической ситуации с распространением коронавируса в регионах. Непривитых студентов рекомендовали перевести на удаленную форму обучения, а также ввести для них особый режим посещения учебных корпусов.