Минобрнауки временно отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок

Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок. Копия приказа, подписанного врио ректора Андреем Хамровым, появилась в распоряжении РБК.

Сам Андрей Хамров пояснил, что в университете проводилась внеплановая проверка Минобрнауки. Ее провели из-за того, что кто-то из студентов пожаловался на обучение, проживание и другие моменты. Он добавил, что проверялись также декларации о доходах Натальи Починок.

«Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она отстранена от должности. Были выявлены недостатки в ее декларации о доходах, но проверка идет, возможно, там все нормально. Мы ждем заключения», — рассказал он.

Хамров отметил, что окончательное решение о том, останется ли Починок на своей должности, будет принимать глава Минобрнауки Валерий Фальков. Пока сама Наталья Починок не прокомментировала эту ситуацию.

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