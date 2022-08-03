Минобрнауки сообщило о планах создать новую систему высшего образования в России

Минобрнауки создаст новую национальную систему высшего образования вместо Болонской. Соответствующее предложение внесут на рассмотрение в Госдуму осенью, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью каналу «Россия 24».

Фальков уточнил, что процесс замены прежней западной системы не будет одномоментным и министерству предстоит работа «на долгие годы».

«Организовано несколько рабочих групп по разным направлениям — от определения целей и принципов новой национальной системы высшего образования до академической мобильности, проработки вопросов академической мобильности — как внутрироссийской, так и зарубежной. <…> Осенью мы соответствующие предложения внесем в установленном порядке и рассчитываем, что многие получат поддержку народных избранников», — передал ТАСС слова министра.

По словам Фалькова, наработки обнародуют в сентябре. Изменения могут вступить в силу уже в 2023 году, если предложения министерства будут приняты.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования рассказали, что количество иностранцев, подающих заявки на обучение в российских высших учебных заведениях, в последнее время увеличилось. Так, в 2022 году заявки подали больше 83 тысяч человек, тогда как в 2020-м этот показатель равнялся 59 720.