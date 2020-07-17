Минобрнауки РФ может увеличить стипендии до уровня МРОТ

Министерство образования и науки России изучает возможность повышения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Для увеличения норматива обеспечения государственных академических стипендий студентам до МРОТ потребует существенного увеличения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета. Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — сообщил представитель министерства.

В 2020 году размер МРОТ в России составляет 12 130 рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова в конце июня заявила, что основной целью правительства России является повышение МРОТ. По ее мнению, этот показатель недостаточен.