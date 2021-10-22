Минобрнауки разрешило вузам перенести каникулы на нерабочую неделю
Минобрнауки разрешил руководству российских вузов перенести каникулы на нерабочую неделю
Минобрнауки разрешило руководству вузов перенести каникулы на нерабочую неделю. Об этом решении министерства написало РИА «Новости».
До этого в ведомстве посоветовали перевести студентов на дистанционное обучение в нерабочие дни. Также руководители учебных заведений могут рассмотреть вариант самостоятельного обучения для своих подопечных.
«Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования. При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний», — добавили в министерстве.
Там осознают сложность эпидемической обстановки во многих регионах, поэтому и стараются как можно лучше адаптироваться и к новым условиям пандемии, и к новым ограничительным мерам. Но так, чтобы это не повлияло на образовательный процесс. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков также призвал всех вакцинироваться, чтобы как можно быстрее преодолеть сложности.
В школах же предложили организовать каникулы в указанную неделю. На образовательный процесс, по мнению министра просвещения Сергея Кравцова, это повлиять не должно.