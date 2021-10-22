Минобрнауки разрешило вузам перенести каникулы на нерабочую неделю

Минобрнауки разрешило руководству вузов перенести каникулы на нерабочую неделю. Об этом решении министерства написало РИА «Новости».

До этого в ведомстве посоветовали перевести студентов на дистанционное обучение в нерабочие дни. Также руководители учебных заведений могут рассмотреть вариант самостоятельного обучения для своих подопечных.

«Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования. При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний», — добавили в министерстве.

Там осознают сложность эпидемической обстановки во многих регионах, поэтому и стараются как можно лучше адаптироваться и к новым условиям пандемии, и к новым ограничительным мерам. Но так, чтобы это не повлияло на образовательный процесс. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков также призвал всех вакцинироваться, чтобы как можно быстрее преодолеть сложности.

В школах же предложили организовать каникулы в указанную неделю. На образовательный процесс, по мнению министра просвещения Сергея Кравцова, это повлиять не должно.