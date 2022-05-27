Минобрнауки: прием в вузы жителей Донбасса не скажется на россиянах

Поступление в российские вузы абитуриентов из ДНР, ЛНР и с Украины не скажется на жителях страны. Их будут принимать в пределах квоты для иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.

«Прием абитуриентов из ДНР, ЛНР и Украины в российские вузы за счет федеральных средств не повлияет на конкурсную ситуацию российских абитуриентов, поступающих на общих основаниях», — заявили в министерстве.

Как уточнили в пресс-службе, квота для иностранцев распространяется на абитуриентов из ДНР, ЛНР и с Украины, которые завершили обучение по программам среднего общего образования и среднего профессионального образования в 2022 году и жили на украинской и донбасской территориях.

При этом квота для иностранцев устанавливается сверх бюджетных мест. Это значит, что поступающие на первый курс вуза не участвуют в общем конкурсе на бюджетные места, если проходят в пределах этой квоты.

В 2022 году для иностранцев подготовили 23 тысячи мест. Квоты для обучения увеличили на пять тысяч мест. Количество бюджетных мест превысит 588 тысяч.