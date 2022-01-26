Минобрнауки предложило Великобритании договориться о взаимном признании дипломов

Министерство науки и высшего образования РФ предложило Великобритании заключить договор о взаимном признании дипломов. Об этом шла речь на встрече с делегацией Великобритании, которая прибыла в Москву для участия во втором Форуме ректоров российских и британских вузов, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Заместитель главы министерства Наталья Бочарова заявила, что ведомство также предлагает Великобритании взаимно признавать документы об образовании, квалификации и ученых степенях. Пока обе страны не имеют права признавать иностранные документы об образовании.