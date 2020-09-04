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    04 сентября 2020, 14:53

    Минобрнауки пока не приняло решения об обучении иностранных студентов

    Дарья Бунякова

    Далеко не все российские вузы готовы принять на обучение иностранных студентов. В связи с этим Минобрнауки пока не приняло решения о допуске учащихся из других стран.
    Минобрнауки пока не приняло решения об обучении иностранных студентов

    «Решение о въезде иностранных студентов из закрытых стран — это решение достаточно непростое, его нужно принимать взвешенно, с опорой на мнение специалистов. До сих пор решение не принято», — привел ТАСС заявление главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.

    Он пояснил, что не все российские университеты готовы отдать общежития под двухнедельную изоляцию приезжающих. В таком случае придется одномоментно изолировать все здание или часть.

    «Я, допустим, могу сразу ответить — далеко не все к этому готовы», — подчеркнул министр.

    По словам Фалькова, наибольшее число иностранных студентов хочет попасть в российские вузы из Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

    В конце августа глава Минобрнауки подписал указ о готовности возобновить ограничительные меры при необходимости. В тот же день Фальков сообщил, что в российских вузах тесты на коронавирус будут сдавать только иностранные студенты.

    Новости SMI.FM