Минобрнауки подтвердило отстранение ректора РГСУ

Минобрнауки подтвердило, что ректора РГСУ Наталью Починок отстранили от должности до 6 сентября. До этого времени в вузе будет проходить проверка.

«Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок временно отстранена от занимаемой должности сроком до 6 сентября 2021 года. В настоящее время в университете проходят проверки деятельности организации», — сказали ТАСС в пресс-службе министерства.

Временно исполнять обязанности ректора будет Андрей Хамров. Несколько дней назад он рассказал, что в университете проводилась внеплановая проверка Минобрнауки после того, как студенты РГСУ пожаловались на обучение и проживание. Хамров также сообщил о недостатках в декларации о доходах ректора.

Наталья Починок — вдова бывшего министра труда и соцразвития Александра Починка. Она возглавляет РГСУ с 2014 года.

В 2020 году РГСУ фигурировал в скандале об отчислении 200 студентов для освобождения общежития. Они уверяли, что университет не дал им права на пересдачу экзаменов и что вуз пытался освободить места для проведения ремонта в общежитии. В РГСУ тогда заявили, что были отчислены только студенты с академическими задолженностями, которые не сдали экзамены с третьей попытки, писал РБК.