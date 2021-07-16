Минобрнауки подготовит для вузов рекомендации по профилактике ковида

Минобрнауки РФ подготовит рекомендации по организации учебного процесса в условиях распространения коронавируса. Об этом написала газета «Известия».

Рекомендации направлены на предотвращение рисков инфекции среди студентов и преподавателей. Учебные заведения смогут применять их в новом учебном году.

Вузы при этом вправе утверждать внутренние нормативные акты и по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного процесса обучения.

В Минобрнауки отметили, что ведомство проводит большую разъяснительную работу о необходимости прохождения вакцинации и создании условий для тех, кто желает сделать прививку.

Формат обучения непривитых студентов министерство определит ближе к началу учебного года. Это будет зависеть от эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

Ранее российским вузам разрешили заселять в общежития только привитых студентов. А сотрудников, не прошедших вакцинацию, разрешили не допускать к работе.