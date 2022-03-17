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    17 марта 2022, 12:24

    Минобрнауки поддержало предложение о признании дипломов ДНР и ЛНР

    Дарья Смирнова

    Минобрнауки России поддержало предложение о признании дипломов, ученых степеней и ученых званий ДНР и ЛНР на территории Российской Федерации. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.

    Минобрнауки поддержало предложение о признании дипломов ДНР и ЛНР

    «Мы поддерживаем это предложение и подготовили проект соответствующего соглашения, которое может быть подписано в самое ближайшее время», — приводит его слова РИА «Новости».

    Признать дипломы об образовании и ученые степени, полученные в народных республиках, предложила глава комиссии генсовета «Единой России» по образованию и науке, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

    По ее мнению, это станет еще одним важным шагом на пути интеграции и сыграет важную роль в процессе формирования единого культурного и образовательного пространства России и Донбасса.

    Российские вузы уже зачислили всех студентов, которые прибыли из ДНР и ЛНР.