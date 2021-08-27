Минобрнауки обсудит возвращение к системе поступления в вузы в две волны

Минобрнауки обсудит целесообразность возвращения к системе поступления в вузы в две волны. Об этом глава ведомства Валерий Фальков сообщил в интервью РБК.

Выпускники с высокими баллами ЕГЭ, которые в этом году не смогли поступить в вузы, ранее создали петицию, призвав сделать процедуру приема надежнее и понятнее. Абитуриенты указали, что порядок приема в вузы в одну волну не позволяет справедливо распределить бюджетные места.

Глава Минобрнауки заявил, что вопрос о возможном возвращении к системе поступления в две волны на следующий год обсудят с выпускниками, родителями и университетами. Однако Фальков указал, что как система зачисления в две волны, так и в одну, по его мнению, имеет преимущества для тех или иных категорий поступающих.

Правила приема в вузы были изменены в сентябре 2020 года. Теперь студентов зачисляют в одну волну. Против такого принципа по итогам приемной кампании 2021 года в том числе высказывался ректор МГУ Виктор Садовничий. Он заявил, что Российский союз ректоров будет наставить на пересмотре правил приема в вузы, исходя из интересов абитуриентов.