Образование 20 марта 2024, 15:41 Минобрнауки Нижегородской области анонсировало проведение конференции им. Жореса Алферова

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Этап Всероссийской конференции им. Жореса Алферова впервые пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на министерство образования и науки региона.

Участниками мероприятия могут стать школьники, студенты и аспиранты. Для оформления заявки необходимо прислать на конкурс свою научную работу.

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Финал областного этапа намечен на 20–21 апреля. Он состоится на площадке Института пищевых технологий и дизайна Нижегородского государственного инженерно-экономического университета.