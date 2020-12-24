Минобрнауки назвало условие снижения оплаты за обучение в вузах

Стоимость дистанционного обучения для студентов должна быть снижена, если не удается обеспечить его надлежащее качество. Сейчас удаленно учатся примерно три миллиона российских студентов — это 64% от их общего числа.

Об этом рассказал глава ведомства Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе «Вести» на канале «Россия-1».

«В тех ситуациях, когда качество образования ненадлежащее либо просто вуз в силу ряда причин объективных не может обеспечить там преподавание качественное или [нужное] количество часов по дисциплине, конечно, [есть] основание для того, чтобы поставить вопрос о снижении стоимости [обучения]», — сказал он.

Министр подчеркнул, что в большинстве случаев высшие учебные заведения страны несут из-за пандемии большие издержки. Это связано с тем, что они оказывают помощь студентам и преподавателям в ряде проблем, которые вызвал коронавирус. Например, обеспечивают жильем тех, кто из-за ковида не может вернуться домой, или приобретают технику для дистанционного обучения.

Фальков подчеркнул, что сейчас Министерство образования прорабатывает этот вопрос. Он отметил, что иностранным студентам нет смысла сейчас приезжать в Россию, потому что вузы работают удаленно: примерно три миллиона студентов российских вузов получают образование дистанционно. Это 64% от общего числа учащихся в университетах и институтах.

Несмотря на удаленное образование, в общежитиях продолжают жить более 900 тысяч студентов, при этом эпидемическая ситуация остается под контролем.