Минобрнауки назвало условия введения QR-кодов в вузах

В России на сегодняшний день не обсуждается возможность введения сертификатов о вакцинации от коронавируса для посещения вузов. Об этом замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил ТАСС.

Ковид-сертификаты пока не собираются проверять в вузах. Такая системная мера сегодня не обсуждается, сказал замминистра.

Афанасьев отметил, что вузы не могут устанавливать такие ограничения самостоятельно. При этом вузы обязаны выполнять решения, которые принимаются на региональном уровне. А закона на федеральном уровне пока нет, напомнил он.

«Поэтому речи о каких-то системных решениях, конечно, не идет», — сказал Афанасьев.

Сегодня стало известно, что законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения в Госдуме. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что документ требует доработки.

Вице-спикер РФ Татьяна Голикова заявила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах решили отложить из-за ситуации с распространением «омикрон»-штамма коронавируса. Она пояснила, что инициативу выдвигали, когда доминировал «дельта»-штамм, а теперь стране предстоит новый вызов.