    12 февраля 2020, 13:15

    Минобранауки удвоит квоту для иностранных студентов

    Дарья Морозова

    Министерство науки и высшего образования планирует удвоить квоту правительства на прием иностранных студентов в российские вузы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Минобрнауки Алексея Медведева.

    По данным сайта «Аргументы и факты», предполагается синхронизация роста квоты с плановым ростом количества иностранных студентов.

    В первую очередь это коснется тех, что после окончания обучения хочет получить российское гражданство и призеров международных олимпиад.