12 февраля 2020, 13:15
Минобранауки удвоит квоту для иностранных студентов
Министерство науки и высшего образования планирует удвоить квоту правительства на прием иностранных студентов в российские вузы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Минобрнауки Алексея Медведева.
По данным сайта «Аргументы и факты», предполагается синхронизация роста квоты с плановым ростом количества иностранных студентов.
В первую очередь это коснется тех, что после окончания обучения хочет получить российское гражданство и призеров международных олимпиад.