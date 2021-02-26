Минкультуры поручили организацию занятий в школах искусств

Представителям Минкультуры предложили взяться за установку порядка организации занятий в детских школах искусств. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Законопроект о пересмотре регулирования дополнительного образования внес президент России Владимир Путин. Депутаты планируют рассмотреть его на одном из пленарных заседаний Госдумы во время весенней сессии. Глава государства назначил руководителя Минкультуры Ольгу Любимову ответственной при рассмотрении законопроекта.

Предположительно, закон вступит в силу со дня его публикации.

Новый документ также предусматривает, что при приеме в колледжи и техникумы приоритет получат более одаренные абитуриенты. Количество бюджетных мест для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств будет определять Минкультуры.