Министр просвещения признал трудности из-за онлайн-обучения

Министерство просвещения принимало решение о переводе учебных заведений на дистанционное обучение, понимая связанные с этим сложности. Такое заявление сделал глава ведомства Сергей Кравцов.

«Конечно, не все школы и не все учителя были к этому готовы. Для многих семей это оказалось шоком», — рассказал он в интервью газете «Коммерсант».

Кравцов отметил, что его дочь тоже намучилась с онлайн-платформами. Ведь периодически они зависали из-за перегрузки. Он признал, что избежать технических проблем было невозможно. Ведь электронные площадки не выдерживали наплыв школьников со всей России. Конечно, это негативно повлияло на качество дистанционного обучения. Сложности испытывала даже «продвинутая» Москва.

Однако сейчас министр уверен в правильности своего решения. Ведь такая мера сохранила здоровье многим учителям, школьникам и их семьями. Глава ведомства подчеркнул, что учебный план можно наверстать, экзамены пересдать, а здоровье никто не вернет. Он отметил, что среди учащихся нет случаев тяжелой вирусной болезни.

На онлайн-обучение российские школы перешли в начале апреля из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Вернутся ли дети к обычному режиму до конца учебного года, неясно.

По последним данным, в России более 87 тысяч человек заразились коронавирусом. Только за последние сутки подтвердились 6198 новых случаев. Жертвами вируса стали 794 человека, 7346 выздоровели.