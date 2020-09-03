Министр просвещения потребовал решить вопрос с очередями около школ

Министр отметил, что проходной режим в школы нужен, чтобы соблюдать меры по защите здоровья детей, но нельзя допускать того, чтобы на улице скапливалась толпа.

«Необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнет снижаться», — заявил Кравцов.

Заместитель министра Виктор Басюк отметил, что по установленным правилам Роспотребнадзора, температуру ученикам можно измерять внутри школы, но при условии разведения потоков детей и соблюдении социальной дистанции. Так уже делали во время проведения Единого государственного экзамена.

Следить за ситуацией призвали специалистов региональных министерств, а также муниципальные органы управления образованием.

В пресс-службе министерства просвещения заявили, что случаи скопления детей для прохода в школу были единичными. Но этот вопрос все равно требует решения и мер со стороны региональных властей.

Но проблема оказалась не только с очередями. В Алексеевской гимназии Благовещенска учитель забыл выключить лампу кварцевания для дезинфекции класса. В итоге прибор работал весь день, что привело к проблемам с глазами у 13 учеников. Детям прописали капли и отправили лечиться домой. Кварцевую лампу демонтировали.