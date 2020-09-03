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    03 сентября 2020, 15:07

    Министр просвещения потребовал решить вопрос с очередями около школ

    Анатолий Минкин

    Создание очередей из учеников около школ для измерения температуры недопустимо. Решить этот вопрос региональные органы управления образования призвал министр просвещения России Сергей Кравцов. Как сообщило РИА «Новости», глава ведомства раскритиковал принимаемые меры во время онлайн-конференции с региональными чиновниками.
    Министр просвещения потребовал решить вопрос с очередями около школ

    Министр отметил, что проходной режим в школы нужен, чтобы соблюдать меры по защите здоровья детей, но нельзя допускать того, чтобы на улице скапливалась толпа.

    «Необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнет снижаться», — заявил Кравцов.

    Заместитель министра Виктор Басюк отметил, что по установленным правилам Роспотребнадзора, температуру ученикам можно измерять внутри школы, но при условии разведения потоков детей и соблюдении социальной дистанции. Так уже делали во время проведения Единого государственного экзамена.

    Следить за ситуацией призвали специалистов региональных министерств, а также муниципальные органы управления образованием.

    В пресс-службе министерства просвещения заявили, что случаи скопления детей для прохода в школу были единичными. Но этот вопрос все равно требует решения и мер со стороны региональных властей.

    Но проблема оказалась не только с очередями. В Алексеевской гимназии Благовещенска учитель забыл выключить лампу кварцевания для дезинфекции класса. В итоге прибор работал весь день, что привело к проблемам с глазами у 13 учеников. Детям прописали капли и отправили лечиться домой. Кварцевую лампу демонтировали.

    Новости SMI.FM